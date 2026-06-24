Goal.com
En direct

NE MANQUEZ PAS UN SEUL INSTANT DE LA COUPE DU MONDE

Votre accès illimité aux résultats, aux mises à jour en direct et aux analyses
Découvrir
Ronald KoemanIMAGO
Bart DHanis

Traduit par

Ronald Koeman cite deux sélections inattendues qui l’ont fortement impressionné

Ronald Koeman s’est dit impressionné par les performances du Ghana et de la Côte d’Ivoire, a indiqué le sélectionneur lors de la conférence de presse précédant la rencontre entre les Pays-Bas et la Tunisie.

Interrogé en conférence de presse sur la possibilité d’admettre davantage de sélections européennes, le sélectionneur des Oranje a tranché.

L’ancien entraîneur de Barcelone et d’Everton a d’abord coupé court à l’hypothèse : « Ce n’est pas à moi d’en décider, mais je ne crois pas qu’il y ait une nation présente sans l’avoir mérité. »

L’ancien mentor du FC Barcelone et d’Everton a ensuite cité deux sélections qui l’ont particulièrement impressionné : « Je trouve par exemple que le Ghana et la Côte d’Ivoire se débrouillent très bien. »

« Ils ont donné du fil à retordre aux grandes nations », rappelle-t-il en citant le match du Ghana contre l’Angleterre (0-0) et celui de la Côte d’Ivoire face à l’Allemagne (défaite 2-1).

« Ce sont tout simplement les nations les plus fortes. Si certaines ne sont pas présentes, c’est qu’elles ont échoué à un moment donné. C’est leur problème », conclut Koeman.

Publicité