Ronald Koeman cite deux sélections inattendues qui l’ont fortement impressionné

Ronald Koeman s’est dit impressionné par les performances du Ghana et de la Côte d’Ivoire, a indiqué le sélectionneur lors de la conférence de presse précédant la rencontre entre les Pays-Bas et la Tunisie.

Interrogé en conférence de presse sur la possibilité d’admettre davantage de sélections européennes, le sélectionneur des Oranje a tranché.

L’ancien entraîneur de Barcelone et d’Everton a d’abord coupé court à l’hypothèse : « Ce n’est pas à moi d’en décider, mais je ne crois pas qu’il y ait une nation présente sans l’avoir mérité. »

L’ancien mentor du FC Barcelone et d’Everton a ensuite cité deux sélections qui l’ont particulièrement impressionné : « Je trouve par exemple que le Ghana et la Côte d’Ivoire se débrouillent très bien. »

« Ils ont donné du fil à retordre aux grandes nations », rappelle-t-il en citant le match du Ghana contre l’Angleterre (0-0) et celui de la Côte d’Ivoire face à l’Allemagne (défaite 2-1).

« Ce sont tout simplement les nations les plus fortes. Si certaines ne sont pas présentes, c’est qu’elles ont échoué à un moment donné. C’est leur problème », conclut Koeman.