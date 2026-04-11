Ron Jans, visiblement agacé, a lancé : « Je trouve ça déplacé... Vous êtes vraiment insupportables ! »

Ron Jans a manifesté son agacement face à la manière dont ESPN a procédé avant la rencontre entre le FC Utrecht et Telstar. En conférence d’après-match, l’entraîneur a clairement fait savoir qu’il n’appréciait guère la façon dont les conversations sont suivies et mises en avant.

Sa réaction fait suite à une question du journaliste Leo Oldenburger, qui a lancé, avec un clin d’œil, une allusion à l’échange que Jans a eu avec Anthony Correia pendant l’échauffement.

Récemment, le FC Utrecht a annoncé un accord de principe avec Correia, actuel entraîneur de Telstar, pour succéder à Jans, qui quittera son poste en fin de saison.

Vingt-quatre heures plus tard, les deux techniciens se retrouvent sur la pelouse du FC Utrecht pour affronter Telstar. Pendant l’avant-match, les caméras d’ESPN captent leur brève conversation, aussitôt relayée dans le direct.

Oldenburger demande alors à Jans si la conversation portait sur le FC Utrecht. L’entraîneur expérimenté réagit vivement : « Non, non, non… Vous êtes vraiment agaçants. Vous écoutez tout, n’est-ce pas ? Je n’ai pas envie de me mordre la langue ou de me taire. »

L’entraîneur a ensuite expliqué que, selon lui, les conversations spontanées sont trop souvent amplifiées pour devenir des sujets d’actualité. « C’est parfois agaçant de sentir qu’une telle conversation devient immédiatement un événement, comme la semaine dernière avec Peter Bosz. Je trouve ça déplacé, mais bon, ça fait partie du jeu. »

Interrogé sur ses choix sportifs, Jans s’est montré catégorique au sujet du retour de Dani de Wit : « Je n’ai pas hésité une seconde à le replacer titulaire. Il a beaucoup progressé ces derniers mois, tant dans son jeu que dans son leadership. C’est l’un de nos leaders sur le terrain. »

Jans a également détaillé l’approche tactique à adopter face à Telstar. « Il faut contrer leur style de jeu, c’est évident. Si l’écart est faible et que l’on peut mettre la pression sur la ligne vers le joueur libre, alors on le fait. Si ce n’est pas le cas, il ne faut pas le faire. »