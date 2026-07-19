Goal.com
En direct
Cette page contient des liens d'affiliation. Lorsque vous effectuez un achat par le biais des liens fournis, nous pouvons percevoir une commission.

NE MANQUEZ PAS UN SEUL INSTANT DE LA COUPE DU MONDE

Votre accès illimité aux résultats, aux mises à jour en direct et aux analyses
Découvrir
FBL-WC-2026-MATCH104-ESP-ARG-FINALAFP

Traduit par

Romero aggrave les difficultés de l'Argentine en finale de la Coupe du monde

Espagne vs Argentine
Espagne
Argentine
Coupe du monde
C. Romero
L. Martinez
Espagne
Argentine
É.-U.

En football comme ailleurs, les revers ne viennent jamais seuls : quand une série noire s’enclenche, les problèmes s’accumulent et frappent l’équipe à répétition.

L'Argentin Cristian Romero a accentué les difficultés de son équipe face à l'Espagne, ce dimanche soir, au stade « MetLife » de New York, aux États-Unis, en finale de la Coupe du monde 2026.

Le défenseur de Tottenham a ressenti une douleur et a cédé sa place à la 70^e minute à son coéquipier Facundo Medina, arrière de Marseille.

L’autre pilier de la défense, Lisandro Martínez, avait déjà dû céder sa place à Nicolás Otamendi dès la 44e minute en raison d’une blessure.

L’Albiceleste a ainsi perdu sa charnière centrale titulaire depuis le début de la compétition.

Privée de ses deux titulaires, la Albiceleste adopte logiquement une posture défensive face à la possession et aux tentatives répétées des Espagnols, qui mettent sous pression le gardien Emiliano Martínez.

Publicité

VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

Suivez GOAL sur Google