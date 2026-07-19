Romero aggrave les difficultés de l'Argentine en finale de la Coupe du monde

L'Argentin Cristian Romero a accentué les difficultés de son équipe face à l'Espagne, ce dimanche soir, au stade « MetLife » de New York, aux États-Unis, en finale de la Coupe du monde 2026.

Le défenseur de Tottenham a ressenti une douleur et a cédé sa place à la 70^e minute à son coéquipier Facundo Medina, arrière de Marseille.

L’autre pilier de la défense, Lisandro Martínez, avait déjà dû céder sa place à Nicolás Otamendi dès la 44e minute en raison d’une blessure.

L’Albiceleste a ainsi perdu sa charnière centrale titulaire depuis le début de la compétition.

Privée de ses deux titulaires, la Albiceleste adopte logiquement une posture défensive face à la possession et aux tentatives répétées des Espagnols, qui mettent sous pression le gardien Emiliano Martínez.