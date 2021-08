Romelu Lukaku fixe ses ambitions avec Chelsea

De retour à Chelsea, dix ans après, Romelu Lukaku estime qu’il n’a rien à prouver et veut seulement gagner des titres.

Romelu Lukaku estime qu'il n'a rien à prouver dans le football anglais après son retour en Premier League dans le cadre d'un transfert de 120 millions d’euros à Chelsea depuis l’Inter Milan.

Dix ans après sa première expérience Lukaku est de retour pour un deuxième passage avec les Blues,Après des aventures prolifiques avec West Brom et Everton, il a rejoint Manchester United pour 75 millions de livres sterling, mais ses deux saisons à Old Trafford n’ont pas séduit et il a finalement été vendu en Italie pour à peu près le même prix.

Ayant énormément impressionné à l'Inter, les aidant à remporter la Serie A pour la première fois en 11 ans, l'attaquant belge est revenu à Chelsea et ne pense pas que son bilan mitigé en Angleterre auparavant signifie qu'il doit convaincre tous les sceptiques.

Qu'est-ce qui a été dit?

S'exprimant lors de sa conférence de presse d'introduction à Chelsea, Lukaku a déclaré : "Je n'ai rien à prouver à personne. La seule chose qui me motive, c'est moi-même. Je suis auto-motivé et je l'ai toujours été. Je suis un joueur de Chelsea et heureux d'être ici maintenant."

"J'ai connu du succès ailleurs et aussi un style de jeu différent où il est plus technique et tactique. La Premier League a un peu de tout et les expériences que j'ai vécues il y a quelques années ont été formidables. J'ai adoré chaque minute sur et en dehors du terrain mais les expériences en Italie m'ont rendu plus complet en tant que joueur."

"En regardant la Premier League ces dernières années, les joueurs se sont améliorés, les équipes se sont améliorées et je suis prêt à relever le défi avec ce que j’ai appris en Italie."

"Il ne s'agit pas de records, il s'agit de gagner des trophées"

Lukaku était un jeune très apprécié lorsqu'il a déménagé pour la première fois à Chelsea en 2011 en provenance d'Anderlecht, mais n'a disputé que 10 matches de Premier League pour les Blues, ne marquant aucun but, avant d'être prêté à West Brom et Everton, puis de partir définitivement en 2014 chez les Toffees.

Désormais de retour à 28 ans et considéré comme l'un des meilleurs attaquants de la planète, Lukaku dit qu'il a beaucoup appris de cette première période à Londres et qu'il est prêt à offrir un succès constant aux champions d'Europe de Thomas Tuchel.

"Il ne s'agit pas de records. Il s'agit de gagner des trophées. J'ai réalisé à quel point l'attitude des gens est différente envers vous lorsque vous gagnez quelque chose. C'est quelque chose que j'ai appris. Dans les conversations que j'ai eues avec Didier Drogba ou John Terry ou Antonio Conte, le respect que j'ai est différent quand tu commences à gagner."

"C'était quelque chose que je voulais vraiment. Je voulais tellement gagner. Je suis allé à l'Inter et nous l'avons fait. C'est la seule chose qui compte pour moi, gagner. Marquer des buts, oui, c'est beau. Je sais que je suis dans une position où je peux marquer beaucoup de buts mais gagner des trophées, ça te distingue."

"J'étais jeune et je ne pense pas que j'étais aussi évolué que maintenant. Mon parcours a eu beaucoup de hauts et de bas, mais en fin de compte, si vous continuez à jouer, vous savez que vous aurez toujours une chance. Ma relation avec le club a toujours été excellente et maintenant, être de retour au bon moment est un bon sentiment."