Romario monte au créneau : « Virez ce maudit Ancelotti après le scandale du Mondial »

L'Italien Carlo Ancelotti, sélectionneur du Brésil, a vivement critiqué la légende brésilienne Romário après l'élimination de son équipe de la Coupe du monde 2026.

La Seleção a été éliminée dès les huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026 après une défaite 2-1 contre la Norvège, mais la Fédération brésilienne a maintenu sa confiance en Ancelotti.

Mais Romário, champion du monde 1994 avec la Seleção, s’oppose fermement à cette décision et réclame sur sa chaîne personnelle « Romário TV » le départ immédiat de l’Italien ainsi que la résiliation de son contrat.

Selon Foot Mercato, l’ancien buteur a déclaré : « J’aurais rompu son contrat. Après le match, en tant que président, je serais allé dans les vestiaires pour lui dire : “Bon, merci beaucoup, au revoir, va au diable. Intentez-lui un procès et on verra ce qui se passera.” »

Il a ajouté : « Il est hors de question qu’Ancelotti reste sélectionneur de l’équipe nationale brésilienne après ce scandale, cette honte qu’il a provoquée. Je vous l’ai dit dans les trois épisodes précédents, et je le répète ici. C’est inacceptable, ça doit changer. Ça ne peut pas continuer comme ça, bon sang ! »

Il a conclu : « Nous avons eu Dunga, qui a perdu et est parti. Nous avons eu Filipe (Scolari), qui a gagné la Coupe et est resté. Nous avons eu Tite, qui a perdu, est resté, puis a perdu à nouveau. Et maintenant, nous avons ce maudit Ancelotti, qui a perdu et qui va rester. »

Rappelons que le contrat de l’ancien entraîneur du Real Madrid avec la CBF court jusqu’en 2030.