Roma : "Nous avons eu de la chance", reconnaît Mourinho

Jeudi soir, la Roma de José Mourinho a remporté une victoire cruciale en déplacement aux Pays-Bas lors du match aller des huitièmes de finale de la Ligue Europa. À Arnhem, sur la pelouse du Vitesse, les Giallorossi se sont imposés 1-0 grâce à Sergio Oliveira. Oliveira sera contraint de manquer le match retour en raison d'un carton rouge en seconde période.

"Nous avons eu de la chance"

Tout comme Oliveira, Mancini, averti d'un carton jaune, sera également absent. Cependant, l'entraîneur portugais était ravi de cette victoire à l'extérieur, qui rend le match retour des huitièmes de finale contre Vitesse plus facile à aborder sur le papier. C'est une victoire étriquée sur un terrain difficile, que l'entraîneur lui-même avait dénoncé la veille.

Après le match, José Mourinho est apparu satisfait, reconnaissant toutefois le manque de réussite de son adversaire du soir. "Nous avons contrôlé la deuxième mi-temps, mais en première mi-temps Vitesse a eu un résultat immérité, car nous n'avons rien fait pour marquer. Nous avons eu de la chance dans certaines situations, c'était difficile", a-t-il avoué.

"Maintenant, la Roma est plus pragmatique"

"Nous essayons de construire depuis le premier jour, pour la première fois nous avons une certaine stabilité. Maintenant, la Roma est plus pragmatique et nous sommes moins naïfs, nous avons bien réagi dans les moments difficiles. En deuxième mi-temps, je n'ai jamais eu peur d'encaisser un but, alors qu'en première mi-temps, j'étais heureux de finir à 0-0, nous avons eu de la chance", a enfin confié l'ex-entraîneur de Chelsea et du Real Madrid.

La Roma reviendra à l'Olimpico le 17 mars prochain, avec un match de championnat contre l'Udinese prévu le dimanche. Ce sont des jours importants pour les Giallorossi, entre la difficile chasse à la Ligue des champions et la tentative de remporter le premier championnat de conférence de leur histoire. Deux missions parfaitement taillées pour José Mourinho.