Roma-Napoli 1-4, Napoli étrille la Roma et préserve un mince espoir pour le Scudetto

29e journée de

Roma-Napoli : 1-4

Buts : Perotti (45e); Milik (2e), Mertens (50e), Verdi (55e), Younes (81e)

Le choc du haut de tableau de la , mettant aux prises la Roma (5e) au Napoli (2e), a tourné à l'avantage des Partenopei. L'équipe de Carlo Ancelotti a fait respecter la hiérarchie en signant une seconde période de haute volée. Une fois le plus dur fait, les visiteurs ont largement déroulé, au grand désarroi des tifosi locaux.

Pour avoir encore une toute petite chance de rattraper la au classement, n'avait d'autres alternatives que de l'emporter lors de cet après-midi. Les vice-champions d' ont attaqué la rencontre tambour battant, avec une ouverture du score réussie par Arkadiusz Milik dès la 2e minute de jeu. Le Polonais donnait l'avantage aux siens en convertissant un service de Verdi.

2 - have lost two Serie A matches in a row for the first time since May 2014. Struggle.#RomaNapoli #SerieA