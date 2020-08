Roma - Mkhitaryan : "Je me sens chez moi depuis le premier jour​"

Le milieu de terrain a déjà un accord pour rester à la Roma une saison supplémentaire. Une bonne nouvelle pour l'Arménien qui se sent comme chez lui.

Henrikh Mkhitaryan estime avoir réalisé une "bonne saison" à la Roma et se réjouit d'avoir un accord en place lui permettant de revenir au Stadio Olimpico en 2020-2021 et d'éviter de rejoindre les rangs d' . Chez les Gunners, où il était devenu indésirable, l'Arménien avait d'abord été à créditer de bonnes performances, après trois trophées remportés à Old Trafford sous les ordres de José Mourinho, mais la régularité s'est avérée être un problème pour l'ancienne star du .



Mkhitaryan a refait des étincelles en et a déjà vu un accord conclu qui le gardera loin du nord de Londres dans un avenir proche.

"Je me sens chez moi depuis le premier jour​"

"À mon avis, j’ai réalisé une bonne saison, malgré les deux blessures que j’ai eues", a déclaré Mkhitaryan au site officiel de l’UEFA. "Je suis en bonne forme en ce moment et j'espère que tout va continuer ainsi. Nous avons déjà conclu un accord avec la Roma pour que je joue pour le club une autre année, jusqu'à l'été 2021, ce dont je suis très heureux. Je me sens chez moi depuis le premier jour - dans mon football, sur le terrain et en dehors", a ensuite ajouté le milieu offensif.

Les Romains n'ont pas encore levé le rideau sur leur campagne actuelle alors qu'ils restent à la recherche de la gloire en , et Mkhitaryan espère faire remporter cette compétition une deuxième fois, après un premier sacre en 2017, lors de la victoire de contre l' (2-0).



"La Ligue Europa est un tournoi assez sérieux, et c’est un honneur pour tout joueur de le gagner. Avant le match final, je voulais juste que l'équipe gagne, pour pouvoir soulever la coupe au-dessus de ma tête avec le drapeau arménien. J'ai fait de mon mieux pour préparer le match pendant la semaine afin de performer parfaitement".

"Le match s’est déroulé comme nous l’avions prévu, nous avons gagné 2-0, et le plus important, c’est que j’ai marqué probablement l’un des buts les plus importants de ma carrière, ce dont j’étais très heureux. Je ne peux même pas expliquer les émotions, les sentiments que j'ai eu à ce moment-là et à la fin du match."

En 2019-20, Mkhitaryan a totalisé 29 apparitions, avec neuf buts et six passes décisives à son actif.