Rolland Courbis reprend du service pour venir en aide au FC Sète

A 68 ans, Rolland Courbis a toujours envie d'entraîner et ce, même s'il est consultant à RMC Sport depuis de nombreuses années.

L'ancien coach de l'OM, des Girondins de Bordeaux, de Lens ou encore de Montpellier, vient en effet de rejoindre le Football Club de Sète, pensionnaire du National.

🖊️Le FC Sète 34 est fier et heureux de vous annoncer l'arrivée de Rolland COURBIS.



Ancien défenseur puis entraîneur, notamment @OM_Officiel, @MontpellierHSC, @RCLens, @girondins et du @staderennais, il vient apporter son expérience à l'équipe première au côté de Nicolas Guibal. pic.twitter.com/FEDC7gbq2T — Football Club Sète 34 (@FCSete34) April 21, 2022

Rolland Courbis occupera le poste d'entraîneur-adjoint afin d'apporter son expérience à Nicolas Guibal qui dirige l'équipe sétoise depuis 2018.

Courbis avait déjà tenu ce rôle de janvier à mai 2019 à Caen, auprès de Fabien Mercadal, et n'a plus occupé le poste de numéro un depuis son passage à Rennes, en 2016.

« J'ai une certaine expérience et une certaine compétence oui, mais je préférerais avoir l'âge de Nicolas Guibal et avoir un peu moins d'expérience (rires). Je vais donner mon point de vue ! J'ai vu pas mal de vidéos, je trouve que ce groupe-là est un groupe avec pas mal de qualités et aussi une marge de progression qui doit continuer à être exploitée. Le boulot de Nicolas est un boulot très sérieux mais il faut continuer à progresser pour se retrouver moins angoissé. Le classement de Sète est effectivement un classement angoissant », a expliqué Rolland Courbis à nos confrères du Singulier de Sète lors de sa présentation officielle.

Quant au classement angoissant dont parle Courbis, il est le suivant : 14e du National, le FC Sète compte deux points d'avance sur le premier relégable, Chambly, à quatre journée de la fin du championnat.