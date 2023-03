Rolland Courbis explique pourquoi l'OM va finir la saison en boulet de canon

L'OM est moins performant ces dernières semaines mais cela n'inquiète pas Rolland Courbis. L'ancien coach de l'OM est optimiste et explique pourquoi.

L'Olympique de Marseille est beaucoup moins fringuant ces dernières semaines et cela se manifeste par des mauvais résultats avec en point d'orgue deux cuisants échecs au stade Vélodrome : une défaite contre le PSG en Ligue 1 (0-3) puis une élimination contre Annecy, équipe de Ligue 2, en Coupe de France.

Rolland Courbis fait confiance à Tudor

Malgré cette mauvaise passe, Rolland Courbis, est confiant pour l'OM qu'il voit conserver sa deuxième place jusqu'à la fin de la saison, comme il l'a expliqué à nos confères de La Provence : « L'OM va remporter le sprint final car Tudor et son staff sont intelligents et compétents. Ils vont analyser ce qui s'est récemment passé. En plus, la trêve tombe à point nommé avec peu d'internationaux qui seront dispersés autour du globe. »

« Ils vont pouvoir se reposer et se familiariser avec les petites rectifications que leur coach doit apporter pour que son équipe ne soit pas tout le temps déséquilibrée », ajoute l'ancien coach de l'OM, finaliste de la Coupe UEFA en 1999.

Que des bonnes nouvelles pour l'OM

Rolland Courbis révèle même un autre avantage de l'OM dans la course à la deuxième place : « Le point d'interrogation, c'est l'absence de rotation dans cet effectif assez fourni. Ce sont toujours les mêmes dix joueurs qui s'épuisent. Heureusement que l'OM n'a plus de coupes à disputer, c'est son meilleur atout. […] Au vu du calendrier, il n'y a aucune raison d'être alarmiste. L'OM va disputer des matches à six points contre Lens, Lille et même Reims, mais aussi des rencontres largement à sa portée.

Pour Rolland Courbis, l'OM se doit d'être optimiste, d'autant plus qu'il enregistre le retour d'un de ses titulaires : « Le retour de blessure de Samuel Gigot est aussi une excellente nouvelle, un vrai renfort, pour solidifier une charnière qui est souvent exposée. Tout ce que l'on voit au stade ou devant notre télé n'a pas échappé à Tudor. Faisons-lui confiance. »