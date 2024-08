Rodrygo, l'immense polémique

Jude Bellingham, Kylian Mbappé et Vinicius Junior ont fait parler d'eux au Real Madrid, mais un collègue du club veut « ajouter le R de Rodrygo ».

Les Blancos ont assemblé une nouvelle unité d'attaque remplie de stars, avec le vainqueur de la Coupe du monde Mbappe, le dernier « Galactico » à rejoindre les rangs de Santiago Bernabéu. On a beaucoup parlé de ce que l'international français peut accomplir dans un partenariat qui rivalise avec les légendaires lignes d'attaque « BBC » et « MSN » qui ont déjà compté Karim Benzema, Gareth Bale, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Luis Suarez et Neymar.

Le « BMV » madrilène a fait chou blanc lors de son premier match de Liga 2024-25 contre Majorque, l'attaquant brésilien Rodrygo ayant inscrit le but du match nul 1:1. Le joueur de 23 ans a suscité la controverse en postant sur WhatsApp qu'il méritait une plus grande reconnaissance.

Le message en question se lit comme suit « Salut les gars, hier le résultat n'était pas celui que nous voulions. En Liga, chaque point fait la différence à la fin. Je suis content du but et de la progression de l'équipe. La semaine dernière, on parlait du trio Bellingham, Mbappé et Vini, mais il va falloir ajouter le R de Rodrygo à cet acronyme. Nous avons un quatuor d'attaquants et le reste de l'équipe. Ils ont tous leur importance dans les matchs et montreront leur valeur dans les différentes compétitions auxquelles nous participons. La semaine sera pleine de travail jusqu'à notre prochain match au Bernabeu ».

Ce message a depuis été supprimé, Rodrygo n'ayant pas reçu la réponse qu'il espérait. L'Athletic est l'un de ceux qui ont confirmé que le message était réel, le représentant du Sud-Américain ayant conseillé de le supprimer pour éviter de perturber l'harmonie de l'équipe dans la capitale espagnole.