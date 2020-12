Rodrygo indisponible trois mois ?

L'ailier brésilien du Real Madrid pourrait être arrêté pendant trois mois à cause d'une blessure à la cuisse.

Le a confirmé que l'attaquant Rodrygo avait subi une blessure aux ischio-jambier contre Grenade, et les premiers examens suggèrent qu'il pourrait être mis à l'écart pendant trois mois.

L'ailier a été touché lors de la rencontre de mercredi en , et les responsables madrilènes ayant déclaré qu'il serait évalué par leur équipe médicale dans les prochains jours. Ce samedi, le club royal a communiqué des nouvelles et elles ne sont pas bonnes. Des dommages à un tendon dans ses ischio-jambiers chez le jeune Brésilien ont été confirmés.

"À la suite de tests effectués sur notre joueur Rodrygo par les services médicaux du Real Madrid, il a été diagnostiqué avec une blessure musculaire affectant le tendon du muscle ischio-jambier du biceps fémoral droit", indique le communiqué sur le site officiel du club.

Madrid n'a pas donné d'indication sur la date du retour de son joueur mais des rumeurs en suggèrent que c'est une blessure grave qui l'exclura pendant la majeure partie du reste de la saison. Le quotidien AS affirme que le joueur de 19 ans ne devrait pas revenir avant la fin du mois de mars, ce qui signifie qu'il ne sera disponible que pour les dernières semaines de la saison.

Rodrygo a publié un message de Noël à ses abonnés sur Instagram, avec la photo le montrant marchant à l'aide de béquilles.

La nouvelle sera un coup dur pour le manager Zinedine Zidane, alors que son équipe commence à retrouver une forme décente. Madrid a remporté six matches de suite et Zidane espère que le reste de l'équipe pourra compenser l'absence de l'attaquant. "Je suis ravi pour les joueurs car ce n'est pas du tout facile de gagner six matchs de suite", a déclaré Zidane. "Nous méritions la victoire après notre performance en seconde période. Nous devons être heureux car gagner six de suite n'est pas une mince affaire. Je suis donc extrêmement reconnaissant envers les joueurs."

Marco Asensio a remplacé Rodrygo contre Grenade, tandis qu'Eden Hazard est également une option pour Zidane alors que le Belge revient en pleine forme. "Nous allons nous reposer un peu et ensuite Eden reviendra progressivement dans l'équipe", a déclaré Zidane après la victoire contre Grenade.

Le Real affrontera Elche en mercredi et Hazard espère participer à ce match. Les Merengue tenteront de suivre le rythme imposé par l'Atlético. Les Matelassiers sont toujours leaders à la faveur d'une meilleure différence de buts.