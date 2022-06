Rodrygo critiqué pour ses moqueries sur Salah

L’ailier brésilien Rodrygo a eu droit à quelques remontrances pour le manque de respect affiché envers Mohamed Salah.

L'ancien arrière espagnol de Liverpool, José Enrique, a critiqué l'attaquant du Real Madrid Rodrygo Goes après les déclarations qu’il a tenues sur Mohamed Salah cette semaine.

Lors d’un Live pour une chaine Youtube, Rodrygo a admis que les joueurs du Real Madrid ont aimé se moquer de Salah après avoir battu les Reds en finale de la Ligue des champions à Paris.

Les propos de Salah quand il a parlé de "régler des comptes" avaient énervé les joueurs du Real avant le match. "Quand un gars provoque, parfois vous voulez juste gagner pour pouvoir vous moquer de lui", a déclaré Rodrygo au podcast Podpah. "A l'entraînement, on disait 'viens Salah, viens Salah'... dans notre tête, c'était déjà 'il faut gagner pour ensuite se moquer de Salah'. »

« Rodrygo, fais attention ! »

« A la fin du match, les joueurs du Real Madrid ont fait une haie d’honneur. Les joueurs de Liverpool sont passés et Salah avait l’air triste et la tête baissée. Modric l'a regardé et lui a dit : 'Merci, Salah, la prochaine fois tu réessayeras'. J’étais alors mort de rire », a poursuivi l’ailier brésilien.

Enrique a réagi à cette interview sur les médias sociaux aujourd'hui : "Rodrygo, tu es très jeune donc fais attention parce que peut-être que très bientôt [ça] te reviendra aussi, et j’espère vraiment que ça sera le cas pour avoir trop ouvert la bouche."