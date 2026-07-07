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Portugal v Spain: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Hussein Hamdy

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Rodri présente ses excuses à Bernardo Silva : « J'ai commis une erreur »

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Un différend passager

Rodri, le milieu de terrain de l’équipe d’Espagne, a présenté ses excuses à son ancien coéquipier de Manchester City, le Portugais Bernardo Silva, après l’altercation qui a éclaté entre les deux joueurs à la fin du match des huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026.

Les Espagnols se sont qualifiés pour les quarts de finale de la Coupe du monde en s’imposant grâce à un but sans réponse de Mikel Merino, inscrit dans le temps additionnel de la seconde période.

Selon le journal espagnol « Marca », le joueur portugais avait tenté une tête sur un centre dans la surface de réparation, mais le ballon n’avait pas trouvé le cadre. Rodri s’était alors moqué de cet échec, ce qui a irrité Bernardo.

Le joueur, fraîchement transféré au Real Madrid, s’est alors approché de Rodri pour lui signifier son mécontentement. Le milieu espagnol a aussitôt compris la situation et présenté ses excuses, avant de les réitérer en zone mixte.

Rodri a ensuite confié aux médias : « Je l’ai déjà dit : j’ai eu tort de célébrer l’échec de Bernardo. Je lui ai présenté mes excuses tout de suite, et le sujet est clos grâce à la confiance qui nous unit. »

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