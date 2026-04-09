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Rodri met un frein aux projets estivaux du Real Madrid

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Le joueur espagnol crée la sensation au Real

Le Real Madrid cherche à renforcer son effectif avec des joueurs de renom issus des meilleurs clubs lors du mercato estival, dans le but de retrouver son équilibre et sa puissance pour la saison à venir.

Selon le journal britannique « Manchester Evening News », le club merengue s’intéresse de près à l’Espagnol Rodri, sentinelle de Manchester City, pour renforcer son milieu défensif.

Toutefois, ce dossier, présenté comme le plus ambitieux de l’été, se heurte pour l’instant à un obstacle de taille : selon le quotidien britannique, le joueur de 29 ans ne semble guère enthousiaste à l’idée de quitter les Citizens et ne brûle pas d’envie de s’engager vers la Maison blanche.

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Selon le journal, la direction de Manchester City considère que Rodri, dont le contrat expire en 2027, est sur le point de parapher une nouvelle prolongation. 

Les Citizens veulent à tout prix conserver ce pilier du milieu de terrain, jugé indispensable.

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