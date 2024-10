Rodri, le champion du Fair-Play, provoque Vinicius

Beaucoup de choses ont été écrites, dites et même criées en Espagne au sujet du Ballon d’Or ces derniers jours, après que Rodri Hernandez a choqué le monde en remportant le trophée devant Vinicius Junior, une décision qui a été très mal accueillie dans la capitale espagnole. Le Real Madrid a décidé qu’aucun de ses représentants ni de ses nominés ne participerait, en raison de ce qu’il considérait comme un manque de respect, et ils n’apprécieront pas non plus les célébrations.

Une vidéo a été publiée des célébrations de Rodri Hernandez après le Ballon d’Or à Paris, où la star espagnole et de Manchester City semble répondre au Brésilien. Dans la vidéo, on peut voir Rodri chanter sur l’air de Bella Ciao, le célèbre air de gauche italien, mais en changeant les paroles en « Ciao Vini » – « Bye Vini ».

Ce n’était peut-être pas la décision la plus intelligente de sa part. Rodri a admis qu’à un moment donné, il aimerait revenir dans le football espagnol, et le Real Madrid serait intéressé par la possibilité de le débaucher à Manchester City, en fonction de l’évolution de ses négociations contractuelles. Cependant, si tout ce qui se dit dans la presse madrilène est vrai, alors Vinicius pourrait être le premier à partir.