Après avoir mené l’Espagne vers le sacre mondial en 2026, l’avenir de Rodri focalise l’attention. Selon plusieurs sources, le milieu de terrain de Manchester City songerait à un nouveau défi et souhaiterait revenir en Liga lors du mercato estival.

Selon le journaliste Ramón Álvarez, qui s’est exprimé sur sa chaîne YouTube, le milieu de terrain de Manchester City souhaiterait rejoindre le Real Madrid cet été ; le club madrilène devrait lui transmettre une offre officielle, après que le joueur a refusé plusieurs propositions de prolongation de contrat en Angleterre.

Âgé de 30 ans, le milieu de terrain aborde la dernière année de son contrat avec Manchester City, ce qui contraint le club anglais à choisir entre une vente estivale rentable et le risque d’une départ gratuit en 2025.

Ce souhait intervient après un été exceptionnel au cours duquel il a mené la sélection espagnole vers le titre mondial 2026. Le milieu de terrain a brillé tout au long de la compétition, remportant le Ballon d’or du meilleur joueur et établissant un record avec 648 passes réussies, confirmant ainsi son rôle clé dans l’épopée de la « Roja ».

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Selon le journaliste, Manchester City a multiplié les approches pour le convaincre de prolonger, en vain.

Le milieu de terrain a repoussé toute décision sur son avenir après la Coupe du monde, puis a choisi d’attendre une offre du Real Madrid, sans ouvrir d’autres discussions.

Malgré sa volonté affichée de revêtir la tunique madrilène, le Real n’a pas encore clarifié sa position.

Selon lui, plusieurs éminences du Real estiment que l’arrivée du milieu ibérique constituerait un atout majeur, mais la direction n’a pas encore tranché sur la présentation d’une offre officielle, en raison de divergences internes.

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