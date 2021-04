Rodgers répond à la rumeur Tottenham

Le manager de Leicester s'est dit flatté par l'intérêt des Spurs, mais assure ne pas vouloir quitter les Foxes.

Brendan Rodgers est au courant des spéculations le liant au poste de manager vacant à Tottenham, mais l'Irlandais du Nord affirme être "très, très heureux" dans ses fonctions à Leicester.

Le départ de José Mourinho a laissé les Spurs sans coach chevronné à leur tête, puisque c'est l'inexpérimenté Ryan Mason qui assure l'intérim en ce moment. Divers candidats ont été évoqués, de Maurizio Sarri à Erik ten Hag, mais il se pourrait qu'ils n'aient pas à chercher très loin pour ce rôle et qu'un raid soit prévu sur des rivaux de la Premier League.

Acquérir les services de l'ancien patron de Liverpool et du Celtic Rodgers ne sera pas facile car il reste pleinement engagé pour une équipe qui est en passe de finir dans le Top 4 du championnat.

Le technicien de 48 ans a déclaré à propos des rumeurs concernant son avenir: "Tottenham est un grand club, l'un des plus grands clubs de Grande-Bretagne, mais pour moi, je suis juste dans un endroit vraiment très heureux dans ma vie. J'ai un immense respect ici pour les joueurs, le conseil d'administration et je sens vraiment que je veux continuer mon travail ici."

"Je suis très heureux à Leicester"

"Je suis très, très heureux ici et je suis heureux parce que j'ai un groupe de joueurs qui me donnent leur cœur et leur âme chaque jour et je peux aussi voir un avenir ici en termes de développement de l'équipe", a poursuivi le coach nord-irlandais.

Rodgers a ajouté: "J'ai une relation très forte avec la direction. Nous travaillons en très étroite collaboration et pour moi, je savais toujours quel était le défi en venant ici, pour essayer d'améliorer l'équipe. Je pense qu'au cours des deux dernières années, ce que nous avons pu faire, c'est construire une infrastructure autour du comportement et créer un état d'esprit pour gagner. Ce n'est pas facile et cela nous a pris quelques années, mais vous voyez maintenant la mentalité autour de développer cette volonté et ce désir de gagner. Et maintenant, pour les prochaines années, voyons si nous pouvons le déployer maintenant la mentalité que nous avons créée".

Leicester est actuellement 3e au classement de la Premier League, à cinq journées de la fin. Les Foxes seront assurés de participer à la prochaine C1 s'ils gagnent 3 de leur 5 dernières parties.