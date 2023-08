Rocket League est à l'affiche du festival Gamer8 de Riyad : 5 équipes à suivre de près

Alors que le festival Gamers8 2023 s'achève à la fin du mois d'août, Riyad accueillera les meilleures équipes de Rocket League du monde entier qui s'affronteront pour une cagnotte impressionnante de 2 millions de dollars. Avec des concurrents de poids tels que Team Vitality, Gen.G et Faze Clan, les fans de l'esport Rocket League apprécieront chaque instant de cette confrontation interrégionale.



Le tournoi débutera le 24 août et se poursuivra jusqu'au 27. Si vous êtes toujours à la recherche d'une équipe à encourager, n'ayez crainte, nous avons dressé une liste des cinq meilleures équipes à suivre.

Team Vitality



"The Hive” est connue pour sa force dans Rocket League Esports. Grâce à leur récente victoire sur l'équipe BDS lors du RLCS 2023 Spring Split Major, l'équipe française est presque certainement la favorite de ce tournoi.



Le noyau de l'équipe est ensemble depuis 2022 et s'est énormément développé durant la saison 2023. Nous nous attendons à ce que Team Vitality se rapproche du podium à Riyad.

Karmine Corp



Le mur bleu de Karmine Corp a passé la majeure partie de la saison 22/23 des Rocket League Championship Series dans l'ombre de ses rivaux français. Après leur victoire au Winter Split Major, les KC Ultras feront tout pour se faire un nom et décrocher un nouveau titre à Riyad.



Avec des joueurs comme ExoTiiK et vatira, il ne faudra pas s'étonner si Karmine Corp parvient à se hisser jusqu'à la grande finale des Gamers8.

Rule One



Rule One d'Arabie saoudite domine la Rocket League dans la région MENA depuis un certain temps déjà. Après avoir balayé la concurrence régionale en 2023, Rule One s'est classé 4e au RLCS Spring Split Major, battu par le futur champion Team Vitality.



Rule One peut-elle maintenant surpasser la concurrence internationale sur son propre sol, à Riyad ?

Limitless



Limitless, une équipe autrefois entièrement américaine, a pris en charge un roster sud-africain de Rocket League en 2022. Ils dominent les ligues régionales d'Afrique subsaharienne et rejoignent Gamers8 en tant que meilleure équipe de leur région, sans aucun doute.



Après s'être battus pour 20.000 dollars américains dans leur compétition régionale, les incroyables 2 millions de dollars américains offerts au festival Gamers8 vont-ils faire monter la pression trop haut ?

Faze-Clan



La scène nord-américaine de Rocket League compte un certain nombre de compétitions de haut niveau, mais le clan Faze s'est toujours distingué des autres. Ils ont toujours laissé leurs rivaux de Gen.G derrière eux dans les compétitions de haut niveau et se présentent à Gamers8 comme les favoris de leur région.



Pour gagner, ils devront combler leur retard sur Team Vitality afin de représenter un véritable défi pour le prix ultime à Riyad.

Si vous voulez voir toute l'action e-sport de Gamers8 Rocket League en direct, rendez-vous sur la chaîne Twitch de Gamers8 et sur le site officiel pour obtenir les horaires et plus d'informations.