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Robin van PersieESPN
Lars Capiau

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Robin van Persie est en colère et exprime bruyamment son agacement devant la caméra d’ESPN

NEC Nijmegen vs Feyenoord
NEC Nijmegen
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R. van Persie

Robin van Persie a vivement protesté auprès de l’arbitre Serdar Gözübüyük lors de l’affrontement crucial entre Feyenoord et le NEC. L’officiel a sanctionné Philippe Sandler d’un carton jaune, une décision que l’entraîneur principal de Feyenoord a peiné à comprendre.

L’incident a éclaté peu après le coup d’envoi de la seconde période, alors que les Rotterdamois menaient 0-1 au stade De Goffert. Une longue passe en profondeur a trouvé Ayase Ueda, qui s’est présenté seul face au gardien Gonzalo Crettaz.

Le Japonais a bien contrôlé le ballon avant d’être touché par Sandler. M. Gözübüyük a d’abord ignoré la chute d’Ueda, déclenchant une vive protestation de Van Persie depuis la touche.

L’ancien buteur s’en est pris avec virulence au quatrième arbitre, puis a recommencé lorsque celui-ci a été appelé à consulter l’écran VAR. Gözübüyük a alors sanctionné Van Persie d’un carton jaune.

Après consultation des images, l’arbitre a confirmé le carton jaune, estimant sans doute qu’Ueda n’avait pas totalement maîtrisé le ballon et que Crettaz aurait pu toucher celui-ci en premier.

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Une décision qui a mis Van Persie dans une colère noire. Furieux, il s’en est de nouveau pris au quatrième arbitre : « Mais qu’est-ce qu’il fait ?! C’est pourtant un joueur qui a pris le ballon en profondeur ?! Incroyable ! »

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