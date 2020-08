Robin Van Persie dans le staff du Feyenoord

Le Néerlandais Robin Van Persie retrouve la scène footballistique en intégrant le staff technique du Feyenoord.

Robin Van Persie a arrêté sa carrière il y un an. Depuis, il s’est consacré à une nouvelle occupation, celle du consultant. L’ancien attaquant de ne pouvait cependant pas rester trop longtemps loin du terrain. C’est pourquoi il a accepté la mission d’entraineur adjoint au sein de son club de cœur, le .

Van Persie veut se tester comme coach

Van Persie (37 ans) a été contacté par Dick Advocaat pour un rôle de coach des attaquants. Une responsabilité qu’il ne se voyait pas refuser, surtout qu’il lui tardait de renouer avec sa passion première et vivre le football du haut niveau au quotidien.

RVP is back at 1908! 😎 @Persie_Official voegt zich vanaf vandaag bij de staf en gaat aan de slag met de aanvallers.#Feyenoord — Feyenoord Rotterdam (@Feyenoord) August 7, 2020

"Dick m'a appelé et m'a demandé si je voulais venir. Et je ne pouvais pas dire non à Dick", a clamé l’homme aux 102 capes avec les Oranje. A la question si c’était le chemin qu’il voulait emprunter de manière définitive, RVP a brandi un joker : « Au cours de l’année écoulée, je n’ai fait que des choses qui me plaisent. Je travaille comme consultant en , je voyage beaucoup avec ma famille, je fais beaucoup de sport. Je vais maintenant voir si c'est quelque chose que j'apprécie. »

Van Persie a conclu en indiquant qu’il fera tout pour transmettre son expérience aux joueurs de Feyenoord, mais sans se mettre la moindre pression sur les épaules. « Je pense que c'est du gagnant-gagnant: je vais découvrir ici si j'aime faire cela et j'aiderai un peu le staff technique ».