Roberto Martinez préoccupé par la "tristesse" d'Hazard

Le sélectionneur de la Belgique se dit inquiet par rapport à l'état mental d'Hazard suite à sa dernière blessure.

Roberto Martinez n'est pas trop préoccupé par le dernier pépin physique d'Eden Hazard, contracté avec le face à Alaves en championnat d' .

Le coach espagnol a minimisé les soucis de blessure que le n ° 7 a dû endurer. Le Belge a dû être remplacé par le Real Madrid lors de sa défaite contre Alaves ce week-end, souffrant d'une énième blessure.

Le sélectionneur de la ne pense pas que ce soit trop grave. "Cela ne m'inquiète pas à long terme", a déclaré Martinez, "je suis préoccupé par le manque de bonheur qu'il ne peut pas avoir pour le moment", a-t-il néanmoins déploré.

"Eden devrait être sur le terrain et pouvoir profiter de son football. Malheureusement, nous devons maintenant attendre un peu plus longtemps, mais nous n'avons pas de soucis à long terme."Nous serions inquiets si nous ne connaissions pas Hazard et s'il ne réagissait pas au traitement", a ajouté Martinez.

Le service médical du Real Madrid a confirmé lundi que Hazard avait subi une blessure musculaire à la cuisse droite, bien qu'il n'ait donné aucune indication sur la durée de son absence.

Pour rappel, vendredi soir, le tirage au sort de la Ligue des Nations a livré son verdict. Les Bleus retrouveront la Belgique, le 7 octobre prochain. Une vieille connaissance. Roberto Martinez a aussi commenté ce coup du sort.

« Il n'y avait pas beaucoup d'options et on était sûr de tomber sur une nation avec une grande qualité. Je pense que les deux équipes ont progressé depuis notre dernière confrontation (lors de la demi-finale de la 2018, remportée 1-0 par les Bleus). On est dans une très bonne passe, pas seulement en termes de résultats", a-t-il averti en conférence de presse.

"Je pense que les deux équipes ont permis à de nouveaux joueurs de progresser et de venir renforcer leur noyau. La et la Belgique sont deux équipes qui se connaissent bien et qui partagent toutes les deux des bons souvenirs de cette Coupe du monde 2018. J'ai hâte d'affronter à nouveau la France et d'ajouter un nouveau chapitre à cette confrontation lors de cette . »