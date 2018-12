Roberto Martinez : "Eden Hazard est le plus décisif après Cristiano Ronaldo et Lionel Messi"

L'entraîneur espagnol estime que la régularité affichée par l'attaquant de Chelsea le place juste derrière les deux meilleurs joueurs de la planète.

Eden Hazard a réalisé une année 2018 en grande pompe. L'attaquant de Chelsea a porté son équipe en Premier League sur la seconde partie de l'année tandis qu'il a été étincelant lors de la Coupe du monde en Russie avec la Belgique. Si l'international belge n'a pas été si bien classé que cela pour le Ballon d'Or, il a tout de même franchi un cap évident lors de l'année 2018.

Dans un entretien accordé à The Times, Roberto Martinez, le sélectionneur de la Belgique, a encensé Eden Hazard qu'il considère juste derrière Lionel Messi et Cristiano Ronaldo : "Au niveau international, je n'ai vu qu'un joueur jouer constamment au sommet. Si vous enlevez Cristiano Ronaldo et Lionel Messi, je ne pense pas que vous puissiez trouver un autre joueur aussi décisif. Eden a remporté le championnat à Lille, une équipe qui n’avait pas le droit de le gagner".

"Hazard au sommet de sa carrière"

"Et il a remporté le championnat à Chelsea dans deux projets différents. Il a été le leader d’une nation lors d’une Coupe du monde qui a obtenu la médaille de bronze. La régularité est là, et il est au meilleur moment de sa carrière en ce moment", a ajouté l'ancien entraîneur d'Everton au sujet de son capitaine en sélection nationale.



Eden Hazard a inscrit huit buts et neuf passes décisives pour Chelsea cette saison, après avoir été très bon en équipe nationale en Russie cet été. Depuis quelques saisons, l'international belge est incontestablement l'un des meilleurs joueurs du monde, mais il a souvent manqué de régularité dans ces performances, ce qui n'est plus le cas ces derniers mois.

L'ancien ailier de Lille sera chargé de porter Chelsea pour que son équipe parvienne à rester parmi les quatre premières équipes de Premier League au classement lors de la seconde partie de saison. En fin de contrat en 2020, Eden Hazard pourrait prendre son envol du côté de Madrid afin de succéder à Cristiano Ronaldo l'été prochain, à moins qu'il ne décide de continuer à écrire sa propre histoire chez les Blues.