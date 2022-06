Roberto Martinez croit en un retour en grâce de Hazard

Le sélectionneur belge, Roberto Martinez, est certain qu’Eden Hazard va redevenir le joueur qu’il était avant son arrivée au Real.

Le sélectionneur belge Roberto Martinez ne doute pas de la détermination d'Eden Hazard à faire ses preuves au Real Madrid. Et il compte sur lui pour la Coupe du monde qui arrive au Qatar, surtout qu’il le voit évoluer à un niveau auquel il ne s’est pas produit de quatre ans.

Martinez impressionné par la forme physique de Hazard

Dans un entretien à la Cadena SER, le technicien espagnol a confié : « Il est dans le meilleur moment de sa carrière. J'ai été surpris par l'état mental et physique dans lequel il était en juin. Le fan du Real Madrid va voir un Hazard totalement différent. Il n'a pas de douleur ni de problème avec sa blessure passée ».

Martinez a poursuivi en affirmant qu’il avait été bluffé par le niveau de l’ancien Lillois : "En Pologne, il a montré des aptitudes physiques qu'il n'avait plus depuis le match contre le Brésil en 2018. Il est obsédé par le fait de réussir au Real Madrid. Il a toujours le même objectif : il veut gagner la Coupe du monde. Quand vous avez un joueur capable de faire la différence, tout ce qui se passe va être positif."

De manière générale, et malgré la récente contre-performance face aux Pays-Bas, Martinez se dit confiant pour sa sélection belge. "Cette Coupe du monde sera très différente. Les joueurs arriveront frais, avec une motivation et une mentalité parfaites. La saison n’aura commencé que depuis 14 semaines. Jouer plus ou moins n'aura pas autant d'importance. Je suis plus inquiet pour les jeunes s'ils font un transfert et ne s'adaptent pas".