Roberto Mancini se passe de Mario Balotelli

Roberto Mancini vient de dévoiler la liste des joueurs sur lesquels il compte pour les prochains matches de La Nazionale. Dans les 39 membres de l'équipe retenus pour les cinq matches qui attendent l'Italie en juin figure le revenant Spinazzola. En revanche, point de Balotelli.

Privée de Coupe du Monde, l'équipe italienne va se consacrer entièrement à la Ligue des nations. La Ligue des Nations qui se profile sera très intéressante. Elle sera utile pour essayer de conquérir un nouveau trophée et aussi préparer les éliminatoires du championnat d'Europe en 2024.

L'Italie affrontera la Hongrie, l'Allemagne et l'Angleterre dans un groupe difficile, avec quatre matches prévus en juin. Cinq, en comptant celui contre l'Argentine, la "Finalissima" prévue pour le début du mois.

Pas moins de 39 joueurs ont été appelés par Mancini pour les défis qui attendent la Squadra : un nombre bien plus élevé que par le passé vu le calendrier chargé. Pinamonti, d'Empoli, et Frattesi, de Sassuolo, joueront pour la première fois pour les Azzurri, tandis que Spinazzola revient chez les Azzurri après un an d’absence.

Balotelli, qui vient de marquer cinq buts en Turquie, et Joao Pedro ne font pas partie du groupe. Immobile est aussi forfait en raison d'une blessure. Castrovilli, Chiesa et Toloi ne sont pas non plus appelés pour cause de pépins physiques.

Quatre gardiens de but sont présents, tandis qu'en défense il y a Chiellini, qui fera ses adieux à l'équipe nationale Azzurri après les prochains matchs. Parmi les joueurs appelés par Mancini figurent également Pessina et Bernadeschi, tous deux champions d'Europe en juillet 2021.

Les convoqués italiens :

Gardiens : Alessio Cragno (Cagliari), Gianluigi Donnarumma (Paris Saint Germain), Alex Meret (Napoli), Salvatore Sirigu (Genoa);

Défenseurs : Francesco Acerbi (Lazio), Alessandro Bastoni (Inter), Cristiano Biraghi (Fiorentina), Leonardo Bonucci (Juventus), Davide Calabria (Milan), Giorgio Chiellini (Juventus), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Federico Dimarco (Inter), Emerson Palmieri Dos Santos (Olympique Lyonnais), Alessandro Florenzi (Milan), Manuel Lazzari (Lazio), Luiz Felipe (Lazio), Gianluca Mancini (Roma), Leonardo Spinazzola (Roma);

Milieux de terrain : Nicolò Barella (Inter), Bryan Cristante (Roma), Davide Frattesi (Sassuolo), Jorginho Frello Jorge Luiz (Chelsea), Manuel Locatelli (Juventus), Lorenzo Pellegrini (Roma), Matteo Pessina (Atalanta), Sandro Tonali (Milan), Marco Verratti (Paris Saint Germain);

Attaquants : Andrea Belotti (Torino), Domenico Berardi (Sassuolo), Federico Bernardeschi (Juventus), Gianluca Caprari (Verona), Lorenzo Insigne (Napoli), Moise Bioty Kean (Juventus), Andrea Pinamonti (Empoli), Matteo Politano (Napoli), Giacomo Raspadori (Sassuolo), Gianluca Scamacca (Sassuolo), Mattia Zaccagni (Lazio), Nicolò Zaniolo (Roma).