Robert Pirès massacre Neymar après ses critiques sur le PSG

L’ancien international français a tenu des propos violents à l’encontre de l’ancienne star du PSG, Neymar.

Neymar ne fait plus partie de l’effectif du PSG. Et à peine parti (pour Al-Hilal en Arabie Saoudite), le Brésilien a osé s’attaquer à son ancien club. S’épanchant dans la presse brésilienne sur son séjour dans la capitale française, il a dit avoir « vécu l’enfer » avec son ancien coéquipier Lionel Messi.

« Neymar ? Une pleureuse »

Ces propos ont déjà fait beaucoup réagir en France. Les supporters parisiens ont probablement été scandalisés par ces déclarations et ils ne sont pas les seuls. Même les observateurs neutres ont été choqués d’entendre « Ney » s’exprimer ainsi.

Robert Pirès, ex international français, en fait partie. Intervenant dans l’émission Canal Football Club de Canal+, il ne s’est pas gêné pour se moquer de l’ex numéro 10 parisien.

« J‘appelle ça des pleureuses, a-t-il tonné. T’es joueur professionnel et faut savoir supporter la pression. Parfois quand t’es bon, t’es content de recevoir des éloges. Et quand tu n’es pas bon, ça fait partie du jeu ».

Le champion du monde 1998 a aussi estimé que Neymar a manqué de résilience durant son passage dans la capitale française : « On a tous été critiqués. Et moi le premier quand je suis arrivé à Arsenal. Je devais remplacer Marc Overmars et on disait que j’étais nul. Je n’ai rien dit, j’ai continué à travailler et ça a fini par payer ».

Neymar sème ce qu’il a récolté

Christophe Jallet, un autre ancien Bleu, a également donné son avis sur le sujet. Pour lui, Neymar ne récolte que ce qu’il a semé : « A un moment donné, on est jugé à la hauteur de ce qu’on a donné. A un moment, il n’était pas à la hauteur de ce qu’il représentait ».

Enfin, Laure Boulleau a ressenti une pointe de frustration chez l’international auriverde par rapport à la fin de son histoire avec Paris : « Je ne pense pas qu’il soit très heureux d’ère parti en Arabie saoduite. Il aurait préféré aller en MLS. Quand on est un joueur de ce niveau, régler ça dans la presse... Il est au-dessus de ça normal. Il n’a pas besoin ».