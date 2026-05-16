Robert Lewandowski quitte le FC Barcelone après quatre saisons

L’avant-centre star Robert Lewandowski quittera le FC Barcelone en fin de saison. L’attaquant polonais de 37 ans l’a annoncé samedi après-midi sur Instagram.

L’avant-centre a publié une vidéo compilant ses moments forts ainsi qu’un long message : « Après quatre années riches en défis et en travail acharné, l’heure est venue de tourner la page. Je pars avec le sentiment du devoir accompli : quatre saisons, trois titres de champion. »

« Je n'oublierai jamais l'amour que m'ont témoigné les supporters dès mes premiers pas. La Catalogne est ma seconde maison. Merci à tous ceux que j'ai rencontrés au fil de ces quatre belles années. »

Il adresse également un remerciement spécial au président Joan Laporta : « Merci de m’avoir offert l’opportunité de vivre le chapitre le plus incroyable de ma carrière. »

« Le Barça est de retour là où il doit être. Vive le Barça. Vive la Catalogne », conclut fièrement l’expérimenté buteur.

Recruté en 2022 pour 45 millions d’euros en provenance du Bayern Munich, l’avant-centre polonais a inscrit 119 buts en 191 matchs sous le maillot blaugrana.