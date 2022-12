Robert Lewandowski dresse le bilan de sa Coupe du monde 2022 avec la Pologne

Robert Lewandowski dresse le bilan de sa Coupe du monde 2022 avec la sélection polonaise.

Quelques jours après la fin de la Coupe du monde 2022 et avant de reprendre la compétition avec le FC Barcelone, Robert Lewandowski est revenu sur le parcours de sa sélection, la Pologne, pendant le Mondial.

Lewandowski soulagé d'avoir enfin marquer en Coupe du monde

« Je viens de vivre ma deuxième Coupe du monde et j'ai pu y marquer mes premiers buts dans cette compétition. Je sais que c'est encore plus difficile d'y pratiquer un beau football, de marquer beaucoup de buts pace que les opportunités et les occasions sont très rares. Mais au final, il faut travailler dur et toujours être positif et faire en sorte que vos coéquipiers le soient également pour essayer d'atteindre les objectifs fixés », a expliqué Lewandowski à nos confrères de STATS PERFORM.

Muet lors de l'édition 2018 (la Pologne avait été éliminée au premier tour), Robert Lewandowski s'est en effet rattraper en 2022 en marquant deux buts. Il a inscrit son premier but lors d'une phase finale lors de la deuxième journée contre l'Arabie saoudite puis a récidivé en huitième de finale contre la France avec un penalty marqué à la toute fin du temps additionnel.

Pour Lewandowski, la Pologne a atteint ses objectifs

Malgré l'élimination de la Pologne contre la France, Robert Lewandowski est satisfait du parcours effectué. C'était en effet la première fois depuis la Coupe du monde 1986 que la Pologne franchissait le premier tour.

« Dans cette Coupe du monde, nous avons atteint nos objectifs. Nous nous sommes qualifiés pour les huitièmes de finale et nous avons joué contre la France et nous avons perdu contre l'équipe qui est arrivée jusqu'en finale de la Coupe du monde. Cela montre que cette Coupe du monde était très dure pour notre équipe », a confié Lewandowski.

Une suspension de trois matches l'attend avec les Barça…

Depuis l'élimination de la Pologne, Robert Lewandowski en a profité pour prendre des vacances. Mais l'attaquant polonais ne va pas reprendre tout de suite la compétition avec le FC Barcelone.

Le 8 novembre dernier, Lewandowski a été expulsé lors de la victoire du Barça sur le terrain d'Osasuna et a écopé de trois matches de suspension. Une sanction injuste selon le Barça qui a sollicité un recours devant Tribunal arbitral du sport dans l'espoir de la faire atténuer. Mais le TAS a donné raison à la Liga et Lewandowski sera absent face à l'Espanyol de Barcelone (le 31 décembre 2022), l'Atlético de Madrid (le 8 janvier 2023) puis contre Getafe (le 22 janvier 2023).

En revanche, Lewandowski pourra jouer en Copa del Rey (le 4 janvier contre le CF Intercity) puis en Supercoupe d'Espagne (le 12 janvier contre le Betis) car sa suspension ne concerne que les matches de la Liga.