Robert Lewandowski cash sur Guardiola : "Il est..."

L'attaquant du FC Barcelone Robert Lewandowski a accordé une interview à Rio Ferdinand.

"Lewy" a fait de nombreuses informations sur sa carrière et certaines des figures emblématiques qui y ont participé. Lewandowski a également noté un changement chez Pep Guardiola ces dernières années qui, selon lui, a aidé l'entraîneur de Manchester City.

Guardiola a été l'auteur de la période la plus réussie de l'histoire du FC Barcelone pendant quatre ans, avant de prendre un congé sabbatique d'un an et de rejoindre le Bayern Munich. Il y a rencontré un Lewandowski reconnu comme l'un des meilleurs numéros neuf du monde, et son style s'est heurté au début.

L'article continue ci-dessous

"En tant qu'humain, il était difficile pour les joueurs, car à l'époque, il était si brillant avec la tactique du football, qu'il pensait que s'ils me suivaient, ils gagneraient. Plus tard, j'ai vu qu'il avait changé."

"Je pense qu'il a réalisé que s'il était plus humain et plus ouvert, cela pouvait l'aider plus que la tactique parfois."

« Je comprends que tu joues contre une équipe qui n’a pas de grandes chances [de te battre], mais si tu joues contre une grosse équipe. La tactique est importante, je ne veux pas dire qu’elle ne l’est pas, mais dans mon esprit, à ce niveau, différentes choses peuvent être décisives entre la victoire et la défaite. »

Après Guardiola, le Bayern a pris une autre direction, avec l’actuel entraîneur du Real Madrid, Carlo Ancelotti. Ce dernier a tendance à être loué pour cela exactement – sa qualité humaine.

« Ancelotti est comme un père, ou un oncle. Il peut venir vers toi, il peut te dire pourquoi tu n’es pas content, il peut parler de tout. Tu connais Klopp, un gars incroyable, il peut te parler et il sait quand être plus dur, et quand il devrait être plus comme un ami. »

« Dès la première séance d’entraînement [avec Guardiola], j’ai été très impressionné, il était très concentré sur les détails lors de la séance d’entraînement. Des choses auxquelles je n’avais jamais pensé auparavant, mais même les toros pour lui, l’exercice était si important, alors que je pensais juste que nous jouions. »

« Parfois, la tactique est trop forte, parfois, il faut l’individualité. »

Cependant, celui qui a changé sa carrière est l’ancien entraîneur du Borussia Dortmund et de Liverpool, Jürgen Klopp. Lewandowski a fait son entrée dans l’élite avec une équipe de Dortmund qui a été lancée par Klopp. Mais lorsque l’attaquant polonais est arrivé, c’est le traitement personnel et proche de Klopp qui a déclenché cela.

« J’ai perdu mon père à 16 ans, donc j’étais très fermé, je suis allé lui parler et nous avons parlé pendant environ une heure et demie. Je ne comprenais pas tout, car je n’étais que récemment en Allemagne, mais ce qui comptait n’était pas ce dont on parlait, mais le fait qu’il me parle comme ça. »

« Après deux jours, nous sommes allés et nous avons gagné 4-0, j’ai marqué un triplé et donné la passe décisive, et je me suis demandé ce qui avait pu changer autant ? Mais à ce moment-là, c’était peut-être ma situation personnelle, mais cela a débloqué quelque chose en moi. J’avais besoin de ça émotionnellement à ce moment-là, ces conversations ont changé leur carrière. »