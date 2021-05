Robben prêt à disputer l'Euro 2020 avec les Pays-Bas

La légende néerlandaise se dit ouvert à un retour en sélection suite à une prestation de haut niveau avec Groningen.

Arjen Robben a déclaré qu'il serait heureux de jouer pour les Pays-Bas à l'Euro 2020 après une performance impressionnante avec Groningen dimanche.

Le joueur de 37 ans a honoré sa première titularisation pour Groningen depuis septembre. Une entrée gagnante, puisqu'il a délivré deux passes décisives lors du large succès des siens 4-0 à Emmen en Eredivisie.

Le chevronné ailier était soulagé de pouvoir évoluer sans gêne pendant 80 minutes et s'est ensuite déclaré disponible si Frank de Boer décidait de l'appeler. "J'ai parcouru un long chemin, c'est ce que je voulais", a déclaré Robben à ESPN, en versant des larmes de joie lors de son entretien d'après-match. "Je veux aider le club et je veux jouer. Si je peux et que ça marche, je suis très heureux. Ca été un chemin difficile. J'espérais et j'attendais plus (de cette saison). C'était difficile mais j'ai continué à me battre. La récompense devait venir un jour. Je me suis amusé, comme un enfant, et c'était aussi important pour l'équipe."

Robben ne s'interdit pas de rêver

"Je suis vraiment content. C'est pour ça que je le fais. Jouer d'entrée pour la première fois, je le voulais tellement", a poursuivi l'ancien stratège du Bayern.

Il a poursuivi: "Je dois rester concentré sur mon travail. Je ne peux faire que de mon mieux. Tout le monde y travaille, tout le monde y participe. Ensuite, on ne peut qu'aller sur le terrain et jouer. Sur le terrain d'entraînement, j'essaie aussi d'aider et d'assumer un rôle différent, mais c'est tout. Ils m'ont juste demandé si j'avais besoin de quelque chose d'autre. J'ai dit:" Un fauteuil roulant le matin! "".

Le sélectionneur néerlandais De Boer a suggéré dimanche qu'il pourrait appeler Robben en équipe nationale pour le championnat d'Europe cet été. Interrogé sur cette éventualité, Robben a déclaré: "Alors je viendrai! Quand j'ai commencé l'été dernier, l'Euro faisait partie de mes rêves les plus fous. Premièrement, je veux rester réaliste et voir comment les choses se passeront dans les semaines à venir. Ensuite, nous verrons plus loin."