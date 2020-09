Robben blessé lors de son retour avec Groningen

La star néerlandaise Arjen Robben a rejoué ce dimanche avec son club formateur de Gronignen. Mais il est vite sorti du terrain pour cause de blessure.

Arjen Robben a pu mesurer ce dimanche que sa cote de popularité demeurait intacte auprès des supporters du FC Groningen. De retour au club cet été, après un exil de 18 ans et aussi une année passée loin des terrains, l’ex-international batave a retrouvé le stade Euroborg. Et l’accueil qui lui a été réservé a été pour le moins exceptionnel.

« Bienvenue chez toi », pouvait-on notamment lire sur un grand tifo déployé par les fans locaux. L’ancien joueur du Bayern a salué les supporters avec des applaudissements. Il aurait aimé les remercier par une belle prestation sur le terrain, mais il n’en a pas vraiment eu l’occasion.

Son premier match depuis 15 mois

Face au Eindhoven, un autre de ses anciens clubs, il a dû sortir du terrain dès la 29e minute de jeu pour cause de blessure. Il s’est mal réceptionné à la suite d’un duel aérien. Manque de bol pour celui qui disputait son premier match professionnel depuis plus d’un an.

Juste après la sortie de Robben, Groningen a concédé l’ouverture du score. Mais l’équipe de Danny Buijs a pu rétablir la parité en seconde mi-temps. Lors de la prochaine levée, le FCG se déplacera à La Haye (20 septembre). Reste à savoir si Robben sera rétabli d’ici là de sa blessure.