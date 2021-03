Rivaldo ne voit pas le Barça passer

Rivaldo est très pessimiste pour le barça avant le choc face au PSG mercredi soir.

Barcelone a beaucoup à faire en 8es e finale retour de la Ligue des champions contre Paris Saint-Germain, après avoir perdu la première manche en Catalogne 4-1, et Rivaldo ne s'attend pas à une remontada comme les Catalans avaient réussi à en faire en 2017.

L'ancien joueur de Blaugrana estime que le déficit est tout simplement trop grand.

"Je ne vois pas Barcelone faire une Remontada", a déclaré l'ambassadeur de Betfair.

"Je ne sais même pas si les joueurs croient que cela peut être fait. Je pense qu'il est impossible pour Barcelone de marquer quatre buts à Paris."

"Je ne m'attends vraiment pas à ce que la différence soit so grande entre le PSG et Barcelone lors de la première manche avec les absences de Neymar et d'Angel di Maria."

L'article continue ci-dessous

Di Maria est de retour mercredi, mais Neymar reste sur le flanc.

Pour rappel, le FC Barcelone rêve de faire l'exploit ce mercredi soir au Parc des Princes. Balayé au Camp Nou (4-1), le Barça va devoir réaliser un très gros match et l'emporter par trois buts d'écart pour se qualifier en quarts de finale de la Ligue des champions. Une mission très compliquée, voir impossible sur le papier, mais le FC Barcelone y croit, d'autant plus qu'ils ont déjà réussi à remonter une situation désespérée face au PSG par le passé.

En conférence de presse, Ronald Koeman a insisté sur le fait qu'il mettrait tout en sorte pour que ses joueurs réalisent l'exploit contre le PSG : "Espérons que ce soit différent du match aller. Il y a toujours de la vie. Cela dépend de la façon dont nous commençons le match, de l'énergie que nous mettons pour compliquer la vie de l'adversaire. Cela dépend de notre efficacité. Nous sommes une équipe qui se crée toujours des occasions de marquer. Si nous sommes efficaces, rien n'est impossible."