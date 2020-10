Riqui Puig réfute tout problème avec Koeman

Le jeune Riqui Puig assure qu'il n'y a aucun problème entre lui et son coach à Barcelone, Ronald Koeman.

Le milieu de terrain Riqui Puig a réfuté les suggestions selon lesquelles il était jugé excédentaire dans l'effectif de Barcelone. Il a aussi démenti l'information selon laquelle Ronald Koeman lui a fait savoir qu'il devait se trouver un nouveau club.

En prênant les rênes des vice-champions d' , l'entraineur néerlandais avait laissé croire que le talentueux joueur de 21 ans pourrait bénéficier d'un prêt ailleurs. "J'ai dit à [Puig] qu'il avait un avenir ici, mais cela dépend du joueur. Je recommanderais qu'il soit prêté. Les jeunes joueurs doivent jouer. Ils ne peuvent pas rester coincés pendant une longue période".

Puig n'a pas été poussé dehors cependant, et il fait toujours partie du groupe barcelonais après que le mercato se soit refermé sans changement le concernant. Il a reçu le maillot n ° 12, ce qui suggère qu'il aura un rôle à jouer durant l'exercice en cours. L'ex-pensionnaire de La Masia est en tous les convaincu que ça sera le cas.

Riqui Puig est certain qu'il pourra montrer sa valeur

Puig s'est exprimé dans un entretien à Marca sur les rumeurs qui ont circulé à son sujet: "Une conversation houleuse avec le coach ? Non, ça n'a pas du tout été le cas. À aucun moment, Koeman ne m'a fait savoir que je n'aurais pas le temps de jouer. Il me fait confiance et je pense qu'il me donnera l'occasion de montrer mon potentiel et de montrer que je peux jouer pour ce grand club."

Puig a disputé 15 rencontres avec l'équipe première du Barça jusqu'à présent, tout en représentant également l'Espagne au niveau des Espoirs.