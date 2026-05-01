Ridgeciano Haps brille sous les couleurs de Venezia

Vendredi, Venezia a validé son retour en Serie A. Aligné d’entrée aux côtés de Ridgeciano Haps (ex-Feyenoord et AZ), l’effectif de Giovanni Stroppa a partagé les points avec Spezia (2-2). Un précieux nul qui a permis à « La Serenissima » de monter.

Aligné aux côtés de Haps, John Yeboah (ex-Willem II, VVV-Venlo et Almere City) a joué un rôle clé. Dès la 7^e minute, l’Équatorien a ouvert le score en reprenant une passe astucieuse d’Issa Doumbia dans le petit filet.

Il manque toutefois un penalty peu après, mais Venise regagne les vestiaires avec un sentiment positif, Spezia se retrouvant réduit à dix après l’exclusion de Filippo Bandinelli pour une faute sur un adversaire parti en contre.

La promotion était quasiment acquise lorsque Richie Sagrado a inscrit le 0-2 à la 70e minute, concluant d’une frappe pied droit après avoir rentré l’action vers l’intérieur. Mattia Valoti a rapidement réduit le score (1-2), puis Gabriele Artistico a égalisé dans le temps additionnel (2-2), sans pour autant compromettre la fête vénitienne.

À une journée de la fin, le club lagunaire, deuxième, est mathématiquement hors de portée de l’AC Monza, troisième avec quatre unités de retard. Frosinone, troisième à trois points de Monza, est virtually assuré de l’autre billet direct pour la Serie A.

Monza possède toutefois un bilan favorable contre Frosinone, qui occupe la tête du classement. Un match nul vendredi prochain à domicile contre Mantoue suffira à Frosinone, tandis que Monza recevra Empoli, engagé dans la lutte pour le maintien.

Sous réserve que Frosinone tienne son rang, Monza et Palerme (4^e) sont virtuellement qualifiés pour les demi-finales des barrages d’accession. Catanzaro, Modène et Juve Stabia sont déjà mathématiquement certains de figurer en quarts de finale.

La lutte pour la dernière place qualificative s’annonce donc passionnante : Avellino occupe actuellement la 8e place avec 46 points, juste devant Cesena et Mantoue, tandis que Carrarese et la Sampdoria, créditées de 44 unités, conservent encore un mince espoir.