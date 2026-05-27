Rick Kruys quitte immédiatement le FC Volendam

Rick Kruys et le FC Volendam ont convenu d’un commun accord de mettre fin à leur collaboration, annonce Het Andere Oranje sur le site officiel du club. L’entraîneur n’a pas réussi à maintenir Volendam en VriendenLoterij Eredivisie cette saison.

Promu avec autorité la saison précédente sous sa direction, le club a ensuite connu un exercice particulièrement ardu.

Lors de la dernière journée, une victoire à domicile contre Telstar aurait pourtant suffi à « De Heen en Weer » pour se maintenir. Les hommes de Kruys se sont toutefois inclinés 1-2 face à leur rival, entraînant leur participation aux barrages. En finale, Volendam a été battu par Willem II.

Sur le site officiel du club, Kruys a commenté son départ : « Nous avons connu une période exceptionnelle avec un titre de champion, un record club de 82 points et le Heen en Weer. Cette saison a aussi été belle, mais nous n’avons pas pu la conclure avec succès au dernier moment. Je remercie tout le monde au FC Volendam pour ces grands moments. Le FC Volendam poursuit son chemin et moi le mien. »

Le directeur technique Patrick Busby confirme : « Après plusieurs discussions approfondies, nous avons convenu que nos routes devaient se séparer. »

« Je garde le souvenir d’une formidable collaboration avec un excellent entraîneur et une belle personne, au cours de laquelle nous avons connu aussi bien le succès que la déception. Le FC Volendam remercie Rick pour son énergie et ses efforts et lui souhaite une belle nouvelle étape. »