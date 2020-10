Ricardo Carvalho évoque son futur à l’OM et comme entraîneur

Entraîneur adjoint d’André Villas-Boas à l’OM, l’ancien défenseur portugais ne se voit pas embrassé la carrière d’entraîneur principal.

Pendant plus de quinze ans, Ricardo Carvalho a régné sur les défenses d’Europe que ce soit sous le maillot du , de ou du . Retiré des terrains depuis 2017 et une ultime pige en , le Portugais n’a pas mis longtemps à endosser le costume d’entraîneur. A la vue de son caractère en tant que joueur, rien de surprenant. Le voir à l’OM l’a été un peu plus.

"J'avais reçu une proposition de Porto pour intégrer la formation mais à ce moment-là, je n'étais pas au , avoue-t-il dans La Provence. L'invitation d'André pour venir à l'OM a tout changé. Je préférais ce rôle. Premier adjoint non, deuxième oui. Et puis, quand je vois André entraîner, je me dis que je n'ai pas le niveau."

Dans l’ombre d’AVB, Ricardo Carvalho apprend les rudiments d’entraîneur au contact de son compatriote. Face à l’avenir incertain de Villas-Boas, l’ancien champion d’Europe peut-il prendre sa succession ? A l’écouter, ce n’est pas dans ses plans de carrière.

"Honnêtement, je ne pense pas devenir entraîneur numéro un. Je veux bien faire mon rôle d’adjoint, déjà. Pour l’instant je n’y pense pas en tout cas."

De là à dire non à une carrière d'entraîneur principal, Ricardo Carvalho estime qu'il ne faut jamais dire "jamais".