Ribéry dévoile son onze idéal

Franck Ribéry a révélé son onze de rêve. Il est rempli des joueurs du Bayern, mais aussi de quelques surprises.

Franck Ribéry va bientôt connaitre son quatrième coach à la Fiorentina, un club qu’il a rejoint en 2019. Après Vincenzo Montella, Beppe Iacchini et Cesare Prandelli, il va pouvoir travailler avec Gennaro Gattuso. Et cette perspective qui le ravit particulièrement car il est un grand admirateur de « Rino » et il ne s’en cache pas.

Interrogé par DAZN, l’ancien international français a révélé onze de rêve. Dans cette équipe de prestige figure un certain Gattuso. Il a placé son futur coach en milieu de terrain aux côtés de Mark Van Bommel et d’Arturo Vidal, deux de ses anciens coéquipiers au Bayern.

Le Boulonnais a aussi cité six autres anciens coéquipiers bavarois, en l’occurrence Luca Toni, Oliver Kahn, Rafinha, Jérome Boateng, David Alaba et Arjen Robben. En revanche, parmi ses ex-compères tricolores, il n’en a choisi qu’un. Le légendaire Zinédine Zidane.

Franck Ribéry et Gennaro Gattuso se sont déjà croisés sur les terrains en tant que joueurs. Leur opposition la plus mémorable est celle de la finale de la Coupe du Monde 2006 et qui a tourné à l’avantage de l’Italien.