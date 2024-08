Retour en Ligue 1 pour Anthony Martial ?

L'ancienne star de Manchester United, Anthony Martial, serait la cible de deux clubs de la Ligue des champions.

Selon Sky Sports, l'Atalanta et Lille auraient manifesté leur intérêt pour l'attaquant français, qui a quitté Old Trafford après neuf ans de présence cet été. Martial suscite également l'intérêt de la MLS, du Brésil et des Émirats arabes unis. Il prendra une décision définitive sur son avenir après avoir analysé toutes les options qui s'offrent à lui.

Peu après que l'ancien joueur de Monaco a quitté les Red Devils, certains rapports ont affirmé que des clubs comme Marseille, Lyon et Besiktas le voulaient, mais il a décidé de ne pas rejoindre l'une de ces équipes. On pense que l'Atalanta a désespérément besoin de renforts offensifs après que son attaquant vedette Giancluca Scamacca s'est blessé au ligament croisé antérieur pendant la pré-saison.

S'adressant à Sky Sports en juin, l'agent de Martial, Philippe Lamboley, a déclaré à propos du processus de décision à venir : "Anthony est en vacances. Nous étudions les différents projets et nous prendrons du temps. Anthony s'est assuré d'être en forme et prêt pour son nouveau club. Il s'entraîne normalement depuis deux mois. Il a 28 ans. J'ai entendu dire qu'il serait trop gourmand financièrement avec les clubs. Ce n'est pas le cas.

"Anthony veut un projet ambitieux pour atteindre des objectifs élevés en club et revenir en équipe de France. Il choisira son club en fonction du projet sportif et familial. Les finances sont importantes pour tout joueur professionnel mais ce n'est pas sa priorité."

Il reste maintenant à voir où l'international français va s'installer pour relancer sa carrière, qui s'est dégradée lors de ses dernières années à United. Martial a marqué 90 buts en 317 apparitions pour les Red Devils, mais une combinaison de blessures et de mauvaise forme l'a empêché de réaliser son potentiel à Old Trafford.