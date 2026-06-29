Lundi, dans l’émission « Het Oranje Café » de SBS6, Danny Blind évoquera l’avenir de son fils Daley. Le défenseur de 36 ans sera libre de tout contrat à partir du 30 juin, date de l’expiration de son bail avec Gérone, fraîchement relégué.

Interrogé sur un éventuel retour à l’Ajax cet été, l’ancien joueur et entraîneur amstellodamois répond avec prudence : « Franchement, je ne sais pas. Cela ne me semble pas probable, mais je n’en suis pas certain. »

Danny Blind s’était déjà exprimé il y a quelques mois sur l’avenir proche du défenseur gaucher. « Il était revenu à l’Ajax à l’époque pour y mettre un terme à sa carrière. Les circonstances en ont décidé autrement. Mais je ne peux pas m’étendre davantage sur le sujet. Je ne suis pas son agent, et je ne connais pas tous les détails. »

Ces dernières années, un retour à l’Ajax a souvent été évoqué, sans que les discussions aboutissent. Libre de tout contrat, le défenseur expérimenté prend donc le temps d’étudier sereinement sa prochaine destination, alors qu’il aborde la fin de sa carrière.

Le gaucher amstellodamois a disputé 333 matchs sous le maillot ajacide en deux périodes, inscrivant treize buts et délivrant 21 passes décisives.

Daley Blind a également porté les couleurs de Manchester United et du Bayern Munich. Il était lié à Gérone depuis 2023, où il a travaillé aux côtés de Míchel, désormais à l’Ajax.