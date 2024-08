Retour à l'envoyeur pour Joao Felix

Pour le deuxième été consécutif, il semble que l'avenir de Joao Felix ne sera pas décidé avant les dernières semaines de la fenêtre de transfert.

Le Portugais est retourné à l'Atlético de Madrid et, bien qu'il ait impressionné lors des entraînements de pré-saison, il ne devrait pas rester dans l'équipe de Diego Simeone pour la campagne 2024-25.

Aston Villa et Benfica sont les plus actifs pour recruter Felix. Les premiers attendent leur heure, ce qui fait d'eux les grands favoris de la course, d'autant plus que Benfica n'est pas en mesure de répondre aux exigences de l'Atleti.

Toutefois, selon Sport, Felix privilégie un retour au FC Barcelone. Il est prêt à attendre que les Catalans passent à l'action, ce qui est probable étant donné que Hansi Flick et Deco apprécieraient le retour du joueur de 24 ans.

En l'état actuel des choses, le FC Barcelone ne chercherait à re-signer Felix que si ses autres cibles se faisaient désirer. Nico Williams et Dani Olmo sont actuellement dans le collimateur du FC Barcelone, mais aucun de ces deux joueurs ne semble en mesure de s'imposer.