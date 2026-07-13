Résultats des examens… Courtois a-t-il subi une blessure grave ?

Ce lundi matin, le gardien belge Thibaut Courtois s’est soumis à des examens médicaux au centre d’entraînement de Val-d’Isère pour déterminer la gravité de la blessure qui l’avait contraint à quitter le terrain lors du quart de finale de la Coupe du monde contre l’Espagne.

Selon le quotidien espagnol Marca, les résultats se sont révélés très rassurants : les examens ont écarté toute lésion grave, confirmant qu’il ne s’agissait que d’une fausse alerte.

Le gardien belge s’était blessé vendredi dernier à Los Angeles, après avoir réalisé plusieurs arrêts remarquables qui avaient permis à la Belgique de rester dans la course, avant de s’effondrer sur la pelouse, victime de douleurs musculaires à la jambe, alors que le score était de 1-1. Il avait alors demandé à être remplacé à 20 minutes de la fin du match.

Sin Laminz l’a alors remplacé, avant d’encaisser le but qualificatif de l’Espagne. Les images de Courtois quittant la pelouse en larmes ont renforcé l’inquiétude, tant par l’intensité de sa douleur que par la récidive possible d’une blessure survenue plusieurs mois auparavant.

Ces craintes n’étaient pas infondées : en mars, le gardien avait déjà souffert d’une lésion au droit fémoral de la même jambe, l’écartant plusieurs semaines des terrains en pleine phase décisive de la saison et le privant de plusieurs rencontres majeures en Ligue des champions.

Sa nouvelle lésion, survenue sur la même jambe, a donc suscité l’inquiétude d’une rechute susceptible d’impacter le début de la saison prochaine. Le diagnostic de ce lundi a toutefois dissipé cette hypothèse.

Après avoir reçu le feu vert du staff médical, le gardien va pouvoir retrouver ses vacances avant de réintégrer les entraînements du Real Madrid fin juillet, conformément au calendrier progressif établi pour le retour des internationaux, sans que cela n’affecte la date de sa reprise ni les plans de José Mourinho pour le poste de gardien de but.