Reprise du PSG : Neymar est bien là, Hernandez et Ugarte en duo

Une partie des joueurs parisiens effectuait leur reprise ce lundi. Le reste de l'effectif est attendu le 17 juillet.

En ce lundi matin de juillet, le décor a changé. Fini le cas des Loges et ces deux entrées identifiés de tous les supporters et bienvenue au Campus PSG de Poissy qui ressemble à un dédale de 54 hectares aux nombreuses entrées. Malgré cela, les fans locaux connaissent déjà les lieux et ont vite trouvé le point d’accès réservés aux joueurs. Vers 10h30, ils sont six devant les grilles du centre d’entraînement et seront un peu plus d’une dizaine trois heures plus tard pour tenter d’obtenir une photo ou un autographe.





Pour mettre toutes les chances de leur côté, ces jeunes supporters auraient certainement dû venir plus tôt. Dès 8 heures du matin, les premiers joueurs faisaient leur arrivée pour effectuer des examens médicaux. Parmi eux, on retrouvait notamment le duo valencian Juan Bernat et Carlos Soler, annoncés sur le départ avant l’arrivée de Luis Enrique. Les deux amis quittaient d’ailleurs les lieux à 13h13 à toute allure.





Entre-temps, Djeidi Gassama, qui avait déjà effectué des tests fin juin, faisait un bref passage et précédait Ismaël Gharbi, Ethan Mbappé, Julian Draxler (qui a repris depuis plusieurs jours). Dans la foulée, Hugo Ekitike faisait son apparition devant les grilles du campus.

Pas de Mauro Icardi

De retour des Etats-Unis, l’attaquant a pris part à un training camp en compagnie de plusieurs combattants de MMA afin d’avoir un entraînement physique plus global avant de travailler avec le préparateur physique d’un club de MLS. Vers 13h, tout ce beau quittait les lieux et seuls Ethan Mbappé s’arrêtait pour prendre quelques photos et signer des autographes







Pour cette reprise, le PSG avait séparé ces joueurs en deux groupes. Un premier était attendu à Poissy dans la matinée avant de se rendre à l’hôpital américain de Neuilly quand le second faisait l’inverse. En binôme, (Manuel Ugarte s’est notamment retrouvé avec Lucas Hernandez) les joueurs ont effectué des tests physiques au campus et des examens médicaux et dentaires du côté des Hauts-de-Seine.





En fin de d’après-midi, Neymar a fait son apparition dans les nouveaux locaux parisiens. Tout sourire comme le reste du groupe. En revanche, Mauro Icardi n’a pas été aperçu. L'ensemble des joueurs qui a participé au match internationaux sont attendus le 17 juillet.