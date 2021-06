"Reprendre Danemark - Finlande a été une décision ridicule" de l'UEFA

Peter Schmeichel, ancien gardien danois et père de Kasper présent sur le terrain, estime que le match n'aurait pas dû reprendre samedi.

Peter Schmeichel a critiqué l'UEFA pour la "décision ridicule" de relancer le match entre le Danemark et la Finlande à l'Euro 2020 après l'effondrement de Christian Eriksen sur le terrain.

La rencontre du groupe B a été suspendue après 41 minutes au compteur après qu'Eriksen soit tombé au sol avant de recevoir des soins d'urgence du personnel médical danois.

Le milieu de terrain a été transporté à l'hôpital après avoir repris connaissance, et l'équipe de Kasper Hjulmand a ensuite eu la possibilité de terminer le match samedi soir ou à midi le lendemain.

L'UEFA a finalement annoncé que le match reprendrait à 19h30 "à la suite de la demande faite par les joueurs des deux équipes", la Finlande l’emportant finalement 1-0 grâce à une tête de Joel Pohjanpalo en seconde période.

Schmeichel, dont le fils Kasper a joué tout le match dans les buts du Danemark, a rapidement critiqué le principal organe directeur du football européen pour ne pas avoir protégé les joueurs après un incident aussi déchirant.

"C'est une décision ridicule de l'UEFA", a déclaré l'ancien gardien de but à BBC Radio Five Live. "Ils auraient dû essayer d'élaborer un scénario différent et faire preuve d'un peu de compassion, et ils ne l'ont pas fait."

"Ce sont les deux pires heures de mon temps dans le football. Quelque chose de terrible comme ça se produit et l'UEFA donne aux joueurs la possibilité de sortir et de jouer le match ou de revenir à 12h00 dimanche."

"Quel genre d'option est-ce ? Le résultat du jeu n'a aucune importance. Je veux dire, comment pouvez-vous jouer ?"

Le sélectionneur du Danemark, Kasper Hjulmand, a déclaré que ses joueurs avaient rapidement fait le choix de terminer le match après avoir appris qu'Eriksen était dans un état stable dans un hôpital de Copenhague.

"Vous ne pouvez pas jouer un match avec de tels sentiments, [mais] il n'y avait aucun joueur qui puisse rentrer chez lui, dormir et se relever [après ce qui s'est passé]", a déclaré Hjulmand après le match.

L'Association danoise de football (DBU) a fait le point sur le rétablissement d'Eriksen dimanche matin, révélant que la star de l'Inter de 29 ans avait été en contact avec ses coéquipiers et entraîneurs mais resterait à l'hôpital pour subir d'autres tests.