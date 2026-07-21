Des rapports de presse ont révélé la vérité sur le retour du milieu de terrain brésilien Fabinho dans les plans du club d'Al-Ittihad la saison prochaine, sous la houlette du nouvel entraîneur allemand Jens Wissing.

Le contrat de Fabinho avec Al-Ittihad a pris fin à l'issue de la saison dernière, sans que le club saoudien ne propose une offre pour prolonger son bail d'une durée supplémentaire, toutes les spéculations laissant entendre un départ définitif.

Cependant, les dernières heures ont été marquées par de nouveaux rapports évoquant la possibilité d'un retour de Fabinho dans les plans d'Al-Ittihad, à travers une offre de prolongation de son contrat pour une période supplémentaire.

Le journaliste réputé Ben Jacobs a réagi à ces informations, dans un tweet publié sur son compte officiel sur le site « X », affirmant qu'elles étaient totalement dénuées de fondement.

Ben Jacobs a écrit : « Fabinho est toujours en route vers un départ d'Al-Ittihad, malgré les suggestions évoquant un nouveau contrat. Al-Ittihad se concentre sur des joueurs plus jeunes. »

Fabinho avait rejoint les rangs d'Al-Ittihad à l'été 2023 en provenance du club de Liverpool, contribuant au sacre de l'équipe avec un doublé Roshn Saudi League et Coupe du Serviteur des Deux Saintes Mosquées lors de l'avant-dernière saison.

Le joueur de 32 ans a disputé 111 matches avec Al-Ittihad au cours des trois dernières années, durant lesquelles il a réussi à inscrire 7 buts et délivrer 9 passes décisives.