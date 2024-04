Rennes - Toulouse : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

Rennes et Toulouse s’affrontent samedi pour le compte de la 29e journée de Ligue 1. Les dernières infos ici.

Les clubs engagés dans les compétitions européennes (PSG, OM, Lille) sont à la pause en Ligue 1 ce weekend. Mais ce n’est pas le cas des autres équipes qui vont bien disputer cette 29e journée du championnat français. L’un des matchs au programme de cette journée, c’est notamment celui qui oppose Rennes à Toulouse. Une rencontre non moins importante pour les deux équipes qui ont des ambitions bien différentes pour cette fin de saison.

Rennes – Toulouse, le match de la peur

En lice pour une qualification européenne, le Stade Rennais n’arrive pas à aller de l’avant depuis plusieurs semaines. 9e de Ligue 1, Rennes (39pts) reste notamment sur deux défaites successives en Ligue 1. La dernière victoire des Bretons en championnat remonte au 17 mars et une victoire 2-0 contre l’Olympique de Marseille. Toutefois, les Rennais ont encore toutes leurs chances puisque leurs devanciers non plus ne vont pas en avant. Des chances qui pourraient cependant être réduites si Rennes venait à perdre contre Toulouse samedi. Les hommes de Julien Stéphan savent donc ce qu’ils doivent faire.

De son côté, Toulouse est dans une position plus ou moins délicate. 11e de Ligue 1, les Violets (33pts) n’ont toujours pas assuré leur maintien. En plus, le Téfécé fait preuve d’une inconstance dans ses résultats ces dernières semaines. Sur ses cinq derniers matchs, Toulouse a présente un bilan de deux victoires, deux défaites et un nul. Par ailleurs, une victoire face à Rennes permettrait aux Violets de se donner un peu d’air et prendre une avance considérable sur leurs concurrents au classement. Une tâche compliquée certes mais qui n’est pas impossible à réaliser pour le Téfécé.

Horaire et lieu du match

Rennes – Toulouse

29e journée de Ligue 1

Stade : Rhoazon Park

A 21h française

Les compos probables du match Rennes – Toulouse

Rennes : Mandanda - Seidu, Omari, Theate, Truffert - Bourigeaud, Santamaria, Matusiwa, D. Doué - Kalimuendo, Gouiri

Toulouse : Restes - Costa, Nicolaisen, Diarra - Mawissa Elebi, Casseres, Spierings, Suazo - Dönnum, Dallinga, Gboho

Sur quelle chaîne suivre le match Rennes – Toulouse ?

La rencontre entre le Stade Rennais et Toulouse FC sera à suivre ce samedi 13 avril à partir de 21h sur Canal+ Sport 360 et DAZN. Il vous sera aussi possible de visionner le match en streaming sur la plateforme dédiée du groupe, My Canal.