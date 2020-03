Rennes - Stephan : "Vite rebondir après cette demi-finale"

L'entraîneur rennais espère voir ses joueurs repartir de l'avant après leur élimination en demi-finale de Coupe de France.

Battu cette semaine en demi-finale de par Saint-Étienne (2-1), Rennes ne défendra pas son titre au stade de . Troisièmes de , les Bretons veulent vite réagir pour reprendre leur dynamique en championnat et ce dès dimanche, contre (15h).

"Montpellier est une équipe accrocheuse, qui a des individualités très fortes. C’est une des formations les plus solides de ", a estimé Julien Stephan ce samedi en conférence de presse.

"S'engager au maximum et profiter de notre position"

Alors que ses joueurs restent sur deux victoires en championnat après trois rencontres sans succès, le technicien breton espère vite réagir face à des Montpelliérains en embuscade pour les places européennes.

"Après cette demi-finale, il faut vite rebondir, réagir. C’est le propre du sportif de haut niveau, a-t-il déclaré avant de poursuivre : Il reste 11 rencontres en championnat. Dès demain (dimanche), il faudra se donner les moyens de s’engager au maximum et profiter de notre position.

"On a plus que des matchs importants sur les onze restants. On va affronter pratiquement que des concurrents qui sont proches de nous au classement. Ce sont de bons matchs à jouer et surtout à gagner."