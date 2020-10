Rennes - Stephan : "Beaucoup trop de manques"

L'entraîneur breton est revenu sur la première défaite de ses joueurs cette saison en championnat contre Angers (1-2).

Invaincu jusqu'ici et sur le podium de la , Rennes s'est incliné ce vendredi devant Angers, conclusion d'une semaine qui a vu les hommes de Julien Stephan découvrir la .

"Je suis déçu de notre match, des deux visages qu'on a montrés : une bonne entame de match jusqu'au but, et puis malheureusement, comme mardi (1-1 face à Krasnodar en Ligue des champions), on est rejoints beaucoup trop vite", a réagi le technicien breton au coup de sifflet final.

"Après, il y a beaucoup trop de manques, on s'est coupés en deux, on n'a pas réussi à être bons en possession. Ils ont réussi à nous contrer, là où ils excellent.

"C'est un match raté, ou deux tiers de match raté, dans tous les compartiments du jeu (...). On a un groupe de qualité mais on a perdu de l'intensité et de la qualité dans la récupération du ballon, on concède trop d'occasions.

"On sait que c'est difficile de jouer tous les trois jours mais on s'est battus comme des acharnés la saison dernière pour avoir la chance d'enchaîner ces matches. Et je ne pense pas que ce soit physique, sinon on n'aurait pas pu pousser autant en fin de match."