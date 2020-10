Rennes sans Camavinga contre Séville, Ugochukwu va faire le déplacement

Déjà privé de Flavien Tait (malade), Rennes ne pourra pas non plus compter sur Eduardo Camavinga (blessé) mercredi à Séville en Ligue des champions.

Après Flavien Tait (malade), c'est un autre joueur du qui doit déclarer forfait pour le déplacement à Séville mercredi en . Et non des moindres. Selon les informations de Goal, Eduardo Camavinga est blessé et ne fera pas le voyage avec le reste du groupe.

Un jeune de 16 ans convoqué !

Le jeune international français, qui fêtera ses 18 ans le mois prochain, était absent lors de la séance d'entraînement organisée ce mardi matin à La Piverdière. La nature de sa blessure reste à confirmer, mais il pourrait aussi manquer la réception de Brest samedi en . Tait est déjà forfait pour cette rencontre.

Par ailleurs, toujours selon nos informations, Julien Stéphan a décidé de convoquer le jeune Lesley Ugochukwu pour le déplacement à Séville. Le milieu de terrain de 16 ans n'a encore jamais évolué en match officiel avec l'équipe première. Il est l'un des grands espoirs du club.

En plus de Flavien Tait, Rennes sera privé d’Eduardo #Camavinga demain à Séville. Le jeune Lesley Ugochukwu (2004) va vivre son premier déplacement en Ligue des champions. #SevillaRennes #UCL @goal — Benjamin Quarez (@B_Quarez) October 27, 2020

Concernant l'équipe qui débutera au Stade Ramón Sánchez Pizjuán, Hamari Traoré est pressenti dans le couloir gauche de la défense plutôt que Dalbert Henrique, Brandon Soppy à droite. L'espoir de 18 ans était avec les potentiels titulaires lors des récentes mises en place.

Il se pourrait aussi que l'Italien Daniele Rugani démarre dans l'axe, lui qui était remplaçant contre Krasnodar (1-1) et Angers (1-2) la semaine passée. Nayef Aguerd pourrait souffler. Enfin, l'international belge Jérémy Doku est attendu au coup d'envoi, comme Clément Grenier qui devrait profiter des absences au milieu de terrain.

La compo probable