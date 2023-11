Rennes - Reims : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

Rennes et Reims s’affrontent dimanche lors de la 13e journée de Ligue 1. Les dernières infos ici.

Le Stade Rennais reçoit le Stade de Reims dimanche dans le cadre de la treizième journée du championnat français. Mal en point jusque-là, les Bretons qui se présentent avec leur nouvel entraîneur, auront à cœur de marquer des points, face à des Rémois, qui font un bon début de saison.

Rennes en quête de rebond

Avec une seule victoire lors de ses 11 derniers matchs (6 nuls, 4 défaites), Rennes connait l’un des pires débuts de saison de son histoire dans l’élite. Après 12 journées, le club ne compte que 12 points et pointe à la 13e place de Ligue 1. C’est son plus faible total à ce stade de la compétition depuis la saison 2002/2003 qu’il a terminée à la 15e place. Les résultats décevants de Rennes cette saison (2 victoires, 6 nuls, 4 défaites) ont précipité le départ de son désormais ex-entraineur, Bruno Génésio. Face aux Champenois ce dimanche, les Bretons ont l’obligation de faire un bon résultat en vue de s’éloigner encore plus de la zone rouge.

De son côté, le Stade de Reims (4e, 20 pts) connait son meilleur début de saison en Ligue sous l’ère de la victoire à 3 points. Les hommes de Will Still n’ont perdu que deux de leurs cinq derniers matchs, dont une défaite contre le PSG lors de la 12e journée. Par ailleurs, n’a perdu aucun de ses cinq dernières rencontres à l’extérieur. Une tendance, à l’avantage des Champenois, qui visent une victoire face au Stade Rennais.

Horaire et lieu de match

Rennes – Reims

13e journée de Ligue 1

Lieu : Rhoazon Park

A 17h05 française

Les compos probables de Rennes - Reims

Rennes : Mandanda- Assignon, Wooh, Theate, Truffert - Blas, Bourigeaud, Matic, Le Fée - Kalimuendo, Terrier

Reims : Diouf - Foket, Agbadou, Okumu, Abdelhamid, De Smet - Munetsi, Teuma, Matusiwa - Ito, O. Diakité

Sur quelle chaîne suivre le match Rennes – Reims

La rencontre entre le Stade Rennais et le Stade de Reims sera à suivre ce dimanche 26 novembre 2023 à partir de 17h05 sur DAZN et Canal+Foot.