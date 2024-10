Rennes - Monaco : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

Rennes et Monaco seront aux prises, samedi, pour le compte de la 7e journée de Ligue 1. Les dernières infos ici.

Le championnat français aborde sa septième journée ce vendredi avec un duel entre l’OM et Angers en ouverture. Ce nouvel épisode de la Ligue 1 sera encore plus intéressant avec plusieurs affiches alléchantes au programme. L’une d’elles oppose, ce samedi, le Stade Rennais à l’AS Monaco, deux équipes aux trajectoires opposées cette saison.

Rennes - Monaco, victoire obligatoire pour les deux équipes

10e de Ligue 1, Rennes (7 pts) réalise un début de saison mitigé. Le club breton cumule deux victoires, un nul et trois défaites en six matchs. Les hommes de Julien Stéphan restent d’ailleurs sur un triste revers face au PSG, vendredi dernier (3-1). Avec l’arrivée d’Arnaud Pouille à la tête du comité exécutif en remplacement d’Olivier Cloarec, Rennes compte reprendre sur la bonne marche désormais. Et cela passe par une victoire contre Monaco, samedi.

De son côté, l’ASM réalise un début de saison impressionnant. 2e de Ligue 1, le club du Rocher cumule cinq victoires et un nul en six matchs de championnat lors de l’exercice en cours. Ce qui permet à Monaco (16p pts) d’être au coude à coude avec le PSG (1er, 16 pts) en tête du classement. L’objectif pour les hommes d’Adi Hutter samedi, c’est donc de mettre la pression et de maintenir également leur avance sur l’OM (3e, 13 pts).

Horaire et lieu du match

Rennes – Monaco

7e journée de Ligue 1

Lieu : Roazhon Park

A 21h française

Les compos probables du match Rennes - Monaco

Rennes : Mandanda – Ostigard, Wooh, Seidu – Truffert, Santamaria, Matusiwa, Assignon – Blas, Kalimuendo, Gronbaek.

Monaco : Kohn – Caio Henrique, Kehrer, Salisu, Vanderson – Zakaria, Camara – Akliouche, Golovin, Ben Seghir – Embolo

Sur quelle chaîne suivre le match Rennes - Monaco ?

La rencontre entre le Stade Rennais et l’AS Monaco sera à suivre ce samedi 05 octobre 2024 à partir de 21h sur la plateforme DAZN. Il vous sera aussi possible de se connecter à ce service et regarder en streaming via MyCanal ou Amazon Prime. Si vous êtes muni d’un VPN, il vous est possible de visionner le match gratuitement sur la chaine Youtube brésilienne CazéTV.